Американские ученые сравнили скорость старения жителей разных стран мира, сообщает телеканал "360" со ссылкой на научный журнал The Lancet.

В качестве маркера ученые выбрали не саму продолжительность жизни, а перечень заболеваний, проявляющихся в преклонном возрасте. В среднем этот набор проявляется в возрасте 65 лет. В России же люди начинают страдать от этих недугов, как правило, уже в 59 лет.

Скорость старения была определена для 192 стран мира. В маркерный список попали 92 болезни, среди которых 13 относятся к проблемам сердечно-сосудистой системы, 35 – онкологические заболевания. Кроме того, учитывались болезнь Паркинсона, ухудшение слуха, катаракта и глаукома, болезнь Альцгеймера, а также повреждения при падении во время ходьбы.

Ученые утверждают, что все эти недуги, которые люди привычно связывают со старостью, развиваются у жителей разных районов планеты в различном возрасте. Интервал между показателями может составлять более 30 лет.