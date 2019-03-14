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Лидер "Справедливой России" Миронов предложил заморозить мусорную реформу

, ИА "Амител"
Сергей Миронов уверен, что пока вся эта реформа – квазиналог для граждан
Сергей Миронов предложил приостановить мусорную реформу / Фото: natpress.net

Сергей Миронов предложил приостановить мусорную реформу / Фото: natpress.net

Лидер партии "Справедливая Россия", глава фракции справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов предложил приостановить мусорную реформу, а также принять организационные и законодательные решения, которые позволили бы снизить тарифы на вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Нужно "заморозить" реформу, отменить рост тарифов для населения, по крайней мере, до тех пор, пока государство не выполнит свои обязательства перед гражданами и не наведет порядок в мусорной отрасли", – заявил Миронов.

Он уверен, что именно государство должно финансировать создание инфраструктуры по сбору, сортировке, переработке отходов. Пока же за все это приходится платить населению, причем авансом.

Сергей Миронов считает, что нужно дать людям реальную возможность сортировать свой бытовой мусор, сдавать отходы в переработку. А плату установить только за несортированный мусор, исходя из его фактического объема.

"Первый и пока единственный результат мусорной реформы – рост поборов с населения. В большинстве регионов тарифы на вывоз мусора увеличили, и в квитанциях в этом году люди видят совершенно иные, чем ранее, суммы. Средний тариф составляет 120 рублей с каждого проживающего в квартире, а в ряде субъектов Федерации доходит и до 150. Там, где плата рассчитывается по квадратным метрам, тарифы также возросли в полтора-два раза. И это не считая других огрехов реформы. Где-то людям выставляют двойные счета – за вывоз мусора платят и как за коммунальную, и как за жилищную услугу. Где-то на один город приходится несколько региональных операторов, каждый из которых высчитывает тарифы по-своему. В целом, мусорная реформа оборачивается новым квазиналогом и полным бардаком", – прокомментировал Сергей Миронов.

Он напомнил, что фракция "СР" в Госдуме изначально выступала против этой реформы правительства, в рамках которой граждан вынуждают финансировать создание целой новой отрасли. Справедливороссы настаивают на приостановке реформы, к которой не готово большинство субъектов. Сначала нужно создать условия, необходимые для адекватного расчета тарифов.

Кстати, в декабре прошлого года фракция "СР" внесла в Госдуму проект изменений в Жилищный кодекс. Инициатива позволяет собственникам жилья организовывать раздельный сбор отходов, сдавать полезные фракции в переработку, получая прибыль, а платить лишь за вывоз несортированного мусора.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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