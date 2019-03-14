Столкновение автомобиля ВАЗ-21099 с грузовиком "Даф FT" произошло накануне поздно вечером на улице Партизанской в Барнауле – в результате аварии пострадали четыре человека.

Как сообщили в городской ГИБДД, авария случилась в 23:40 на улице Партизанской в районе дома № 220.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение транспортных средств, автомобиля ВАЗ-21099, под управлением водителя – мужчины 1995 года рождения и автомобиля "Даф FT" с прицепом Кроне, под управлением водителя – мужчины 1984 года рождения", – уточняют в Госавтоинспекции.

После этого легковушка наехала на металлическое ограждение.

В результате ДТП был госпитализирован водитель ВАЗа, а также три девушки-пассажирки 1999 и 2000 годов рождения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.