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Ярмольник раскритиковал КВН и назвал его несмешным

, ИА "Амител"
Он подчеркнул, что ранее цензуры на этой передаче никогда не было
КВН прежних лет Ярмольник назвал 'пульсиком времени' / Фото: wiki55.ru

КВН прежних лет Ярмольник назвал "пульсиком времени" / Фото: wiki55.ru

Актер Леонид Ярмольник в интервью телеканалу "Дождь" в передаче Hard Day's Night назвал выступления современных команд КВН несмешными, а саму передачу – непригодной для просмотра.

Леонид Ярмольник был постоянным членом жюри на играх КВН на протяжении долгого времени. Несколько лет назад он перестал участвовать в съемках из-за конфликта с Александром Масляковым.

По мнению Ярмольника, в последнее время качество передачи сильно упало: "Последние несколько лет это смотреть нельзя".

По его мнению, в нынешней ситуации одна достойная шутка за игру – это уже победа.

Между тем, выступления прежних лет Ярмольник назвал "пульсиком времени". Он подчеркнул, что ранее КВН исполнял функцию трамплина для творческой молодежи, которая могла получить достойную оценку своих талантов. При этом актер уточнил, что цензуры на этой передаче никогда не было.

Артист заявил, что приглашение первых лиц государства на игры КВН было его инициативой. По его мнению, это могло вызвать "симпатии миллионов".

Позже режиссер и один из членов жюри в КВН Юлий Гусман прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" заявление Ярмольника, отметив, что тот преувеличивает.

"Леонид Исаакович взрослый человек с огромным чувством юмора, умный, яркий, имеет право на свою точку зрения. Но мне кажется, она несправедлива. Мы только начали сезон, и уже было несколько блистательных выступлений и шуток", – сказал Гусман.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.03.2019 12:55
- гость -

прав исакыч

0  0
14.03.2019 13:27
- гость -

Как только кого-то убирают от кормушки, кормушка сразу становится несмешной, непригодной и политизированной. При этом г-н Ярмольник. являющийся одним из самых узнаваемых российских артистов, на деле фигура, искусственно надутая. Назовите десяток фильмов, в которых он сыграл серьёзную роль. Старшее поколение вспомнит ещё цыплёнка табака. А в остальном - самопиар, в том числе и участие в жюри КВН, сделали его узнаваемым на уровне того же Абдулова, являвшегося действительно заслуженным кумиром поколения. Так что пошёл Лёня по пути ранее сбитых лётчиков типа Макаревича, шацев-лазаревых и прочих ахеджаковых.

0  0
14.03.2019 13:27
- гость -

Бедолага. Мучается, страдает, но смотрит каждую передачу и считает "достойные" шутки

0  0
14.03.2019 13:37
- гость -

никогда не любил КВН - шутки предсказуемы, наиграны и не смешны

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