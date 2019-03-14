Ярмольник раскритиковал КВН и назвал его несмешным

Актер Леонид Ярмольник в интервью телеканалу "Дождь" в передаче Hard Day's Night назвал выступления современных команд КВН несмешными, а саму передачу – непригодной для просмотра.

Леонид Ярмольник был постоянным членом жюри на играх КВН на протяжении долгого времени. Несколько лет назад он перестал участвовать в съемках из-за конфликта с Александром Масляковым.

По мнению Ярмольника, в последнее время качество передачи сильно упало: "Последние несколько лет это смотреть нельзя".

По его мнению, в нынешней ситуации одна достойная шутка за игру – это уже победа.

Между тем, выступления прежних лет Ярмольник назвал "пульсиком времени". Он подчеркнул, что ранее КВН исполнял функцию трамплина для творческой молодежи, которая могла получить достойную оценку своих талантов. При этом актер уточнил, что цензуры на этой передаче никогда не было.

Артист заявил, что приглашение первых лиц государства на игры КВН было его инициативой. По его мнению, это могло вызвать "симпатии миллионов".

Позже режиссер и один из членов жюри в КВН Юлий Гусман прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" заявление Ярмольника, отметив, что тот преувеличивает.

"Леонид Исаакович взрослый человек с огромным чувством юмора, умный, яркий, имеет право на свою точку зрения. Но мне кажется, она несправедлива. Мы только начали сезон, и уже было несколько блистательных выступлений и шуток", – сказал Гусман.