Россияне из-за ипотеки исключают для себя летний отпуск

Летний отпуск для себя исключил почти каждый пятый россиянин, назвав причиной для такого шага наличие ипотеки, сообщает сервис путешествий "Туту.ру" со ссылкой на результаты собственного исследования.

С планами о том, где именно отдыхать летом, определились порядка 94% респондентов. Около 6% опрошенных пока не думали об этом. Ипотечный кредит как причину отказаться от отпуска в теплое время года назвали 17% россиян.

Среди популярных ответов по поводу места отдыха – намерение уехать за границу. Свой отпуск там рассчитывают провести 18% опрошенных. На юг России хотят отправиться 14%, еще 16% поедут в деревню или на дачу.

Дома останется каждый десятый опрошенный, а 8% не намерены вообще отдыхать летом.

Не определились с планами на отпуск 6%. Такой же процент будет гостить в другом российском городе. Горящие путевки по дешевым ценам назвали оптимальным выходом 5% респондентов.

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи человек.