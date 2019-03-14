Практику подогрева крыш предлагают внедрить в Барнауле для борьбы с наледью.

За такой подход накануне высказался заместитель главы администрации по городскому хозяйству Александр Алексеенко. По его словам, в данный момент разница дневной и ночной температур провоцирует образование сосулек и наледи, а очистка кровель механическим способом чревата опасностью повреждения покрытия.

"Поэтому мы ведем работу с управляющими компаниями по внедрению современных технологий. Речь идет прежде всего о применении нагревательного кабеля. На сегодняшний день это самый безопасный и современный способ. Важно, что он избавляет от снега и льда не только кровлю, но и желоба и водостоки. Решение о применении нагревательного кабеля могут принять жильцы на общедомовом собрании", – цитирует чиновника пресс-центр городской администрации.

Перспективность этой идеи оценил руководитель управляющей компании "Смарт" Григорий Бойко, который заявил, что данный вопрос можно обсудить с жителями обслуживаемых домов.

"Надо просчитать всю экономику. Не придется нанимать бригаду, транспорт для вывоза снега, вышку. Кровля останется целой", – перечислил он плюсы данной практики.

Также Григорий Бойко добавил, что в том случае, если жильцы решат, что такой способ для них более выгоден, то идея будет воплощена в жизнь.