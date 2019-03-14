Практику подогрева крыш предлагают внедрить в Барнауле для борьбы с наледью.
За такой подход накануне высказался заместитель главы администрации по городскому хозяйству Александр Алексеенко. По его словам, в данный момент разница дневной и ночной температур провоцирует образование сосулек и наледи, а очистка кровель механическим способом чревата опасностью повреждения покрытия.
"Поэтому мы ведем работу с управляющими компаниями по внедрению современных технологий. Речь идет прежде всего о применении нагревательного кабеля. На сегодняшний день это самый безопасный и современный способ. Важно, что он избавляет от снега и льда не только кровлю, но и желоба и водостоки. Решение о применении нагревательного кабеля могут принять жильцы на общедомовом собрании", – цитирует чиновника пресс-центр городской администрации.
Перспективность этой идеи оценил руководитель управляющей компании "Смарт" Григорий Бойко, который заявил, что данный вопрос можно обсудить с жителями обслуживаемых домов.
"Надо просчитать всю экономику. Не придется нанимать бригаду, транспорт для вывоза снега, вышку. Кровля останется целой", – перечислил он плюсы данной практики.
Также Григорий Бойко добавил, что в том случае, если жильцы решат, что такой способ для них более выгоден, то идея будет воплощена в жизнь.
Комментарии
за чей счет подогрев?
Очередной распил бабла. Установил себе такую штуку над гаражом- деньги на ветер. Абсолютно неэффективно.
А потом эти кабеля будут оторваны ветром и начнут непринужденно трахать током проходящих бабуль.
Гостю 11.22. Подтверждаю бесмысленность затеи. У нас ставили и на гаражах и на здании. Толку ноль. Просто кто то сильно хочет денег на этом заработать.
отапливать улицу? Причина сосуль и наледи и есть теплая крыша, пока снег перетопят кипятильником... ты включил рубильник, а обогревать всю крышу... ))))))))))))))
а как средство конечно дорогостоящее и прибыльное для ТЭЦ
возможно кабель и сделает проталину в водостоке и сосулек станет немного меньше, но снег с крыши он не уберёт точно!!! не оправданные затраты - кабель + электроэнергия , нормальный технарь такого бы не предложил!!!