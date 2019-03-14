18 апреля 2019 года состоится финальный показ спектакля "Последняя любовь Дон Жуана". И это одна из 4 постановок – от классических сцен до ломающих театральные стандарты – которые во Дворце культуры Барнаула увидят зрители по окончании юбилейного пятого проекта "Большая сцена" от журнала "Автограф".

Сейчас проходят активные репетиции. Режиссер Николай Вязигин заставляет актрис своей группы раскрывать эмоции через природные явления, не боясь демонстрировать свою экспрессию и внутренний мир. Иногда приходится даже угрожать друг другу, кричать. А по-другому просто невозможно добиться доскональной передачи героинь первого акта пьесы Эрика-Эмманюэля Шмитта "Последняя любовь Дон Жуана".

"Моя задача – попытаться их раскрепостить, чтобы они были более свободными. Потому что, я понимаю, это им пригодится в жизни", – рассказывает режиссер проекта Николай Вязигин.

В проекте 28 участников, все они – непрофессиональные актеры (это принципиальное условие проекта), но каждый из них успешен в своей области и готов освоить театральные горизонты. Среди артистов – предприниматели, руководители различного уровня, топ-менеджеры, представители творческих профессий, журналисты и даже экс-солистка театра Аллы Духовой "Тодес". Некоторые из участников уже не первый раз в "Большой сцене" и представляют, на какой ответственный шаг решились.

К актерской игре относятся очень серьезно. Актеры убеждены, что творческие тренинги помогают в повседневности.

"Творчество скрашивает серые будни, – поделилась участница театрального проекта Анна Прокопова. – Ты развиваешься эмоционально, получаешь и отдаешь большую энергетику".

В честь Года театра и первого юбилея проекта организаторы обещают сделать его еще более масштабным, интересным и новаторским. В этом сезоне "Большую сцену" поддержал Комитет по культуре г. Барнаула и Алтайский театр музыкальной комедии. Партнерами проекта стали ПАО "Ростелеком", агентство маркетинговых коммуникаций Promo Republic и агентство путешествий "ГЛЭМ-ТУР", офис продаж Pegas Touristik.

Билеты можно приобрести на сайте kassy.ru и по телефону редакции журнала "Автограф": 8 (3852) 722-004