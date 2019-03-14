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Столица Австрии вновь заняла первую строчку рейтинга самых лучших для жизни городов. Данные были представлены консалтинговой компании Mercer.

Вена лидирует по ряду показателей, касающихся, в частности, социальной среды, культурной жизни, медицинского обслуживания, образования, транспорта, отдыха, политической стабильности и привлекательности для бизнеса, пишет ТАСС. Второе место в рейтинге занял швейцарский Цюрих. На третьей строке – сразу три города: Окленд, Мюнхен и Ванкувер.

Москва и Санкт-Петербург занимают 200-е и 197-е место соответственно. На последнем, 231-м месте, располагается столица Сирии – Дамаск.