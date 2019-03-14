Молодой человек, являющийся мастером спорта по боксу, ответит в суде за то, что ударил женщину ногой в барнаульском ночном клубе.

Как сообщили в краевой прокуратуре, преступление было совершено в апреле прошлого года, когда три жительницы региональной столицы пришли в заведение, чтобы отметить день рождения детей.

"Недалеко от их столика расположилась компания приехавших в ночной клуб со свадьбы друга молодых людей, среди которых был мастер спорта по боксу, "готовившийся к проходящим на следующий день соревнованиям". Последний, по показаниям женщин, "бесцеремонно приставал" сначала к одной из них, потом к другой, а после замечания в свой адрес нанес удар ногой в область таза", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

Также акцентируется внимание на том, что охрана ночного клуба после жалоб женщин рекомендовала им ходить с личными телохранителями. Затем женщины покинули заведение, а потерпевшая обратилась в медицинское учреждение, где ей был диагностирован ушиб с отеком мягких тканей, выраженным болевым синдромом, нарушением функции левой нижней конечности.

Кроме того, сообщается, что обвиняемый факт причинения такого вреда отрицал, мотивируя свое поведение тем, что ошибся, приняв женщин за своих знакомых.

Уголовное дело направлено в суд.