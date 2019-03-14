Молодой человек, являющийся мастером спорта по боксу, ответит в суде за то, что ударил женщину ногой в барнаульском ночном клубе.
Как сообщили в краевой прокуратуре, преступление было совершено в апреле прошлого года, когда три жительницы региональной столицы пришли в заведение, чтобы отметить день рождения детей.
"Недалеко от их столика расположилась компания приехавших в ночной клуб со свадьбы друга молодых людей, среди которых был мастер спорта по боксу, "готовившийся к проходящим на следующий день соревнованиям". Последний, по показаниям женщин, "бесцеремонно приставал" сначала к одной из них, потом к другой, а после замечания в свой адрес нанес удар ногой в область таза", – добавляют в правоохранительном ведомстве.
Также акцентируется внимание на том, что охрана ночного клуба после жалоб женщин рекомендовала им ходить с личными телохранителями. Затем женщины покинули заведение, а потерпевшая обратилась в медицинское учреждение, где ей был диагностирован ушиб с отеком мягких тканей, выраженным болевым синдромом, нарушением функции левой нижней конечности.
Кроме того, сообщается, что обвиняемый факт причинения такого вреда отрицал, мотивируя свое поведение тем, что ошибся, приняв женщин за своих знакомых.
Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Мастер понта, женщин в клубе ногами бить.
С прид урком всё ясно - он под суд идёт. А как название клуба с альтернативно одарёнными охранниками? Народ же должен знать, куда ходить не стоит.
В ночном клубе отмечают день рождение детей? Без мужей? Как это называется?
А он тоже хорош. Он всех своих знакомых женщин привык пинать?
Мужик конечно не прав и получит своё. Но вот у мегя такой вопрос - вот вы говорите "альтернативно одаренные охранники", ходить туда не стоит... А вмешайся эти самые охранники , мы бы зде ь увидели бы новость типа "ещё в одном баре охрана применила силу". И вы же тогда кричали бы "кАзлы ! Охрану привлечь ! Посадить этих уродов-неудачников !
14.03.2019 13:06
да-да, такие времена и нравы) Остается только посоветовать не ходить в ночные клубы и не пить.
Это не павловский ли булдырь? А от охраны чего ждать, Толпой пьяного, который слабее их - это они могут. А таких ситуациях очкуют, дабы не получить " удар ногой в область таза",