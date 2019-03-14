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Мастер спорта по боксу ударил ногой женщину в клубе и идет под суд в Барнауле

, ИА "Амител"
Удар пришелся потерпевшей в область таза
Мужчине инкриминируют причинение легкого вреда здоровью / Фото: livejournal.com

Мужчине инкриминируют причинение легкого вреда здоровью / Фото: livejournal.com

Молодой человек, являющийся мастером спорта по боксу, ответит в суде за то, что ударил женщину ногой в барнаульском ночном клубе.

Как сообщили в краевой прокуратуре, преступление было совершено в апреле прошлого года, когда три жительницы региональной столицы пришли в заведение, чтобы отметить день рождения детей.

"Недалеко от их столика расположилась компания приехавших в ночной клуб со свадьбы друга молодых людей, среди которых был мастер спорта по боксу, "готовившийся к проходящим на следующий день соревнованиям". Последний, по показаниям женщин, "бесцеремонно приставал" сначала к одной из них, потом к другой, а после замечания в свой адрес нанес удар ногой в область таза", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

Также акцентируется внимание на том, что охрана ночного клуба после жалоб женщин рекомендовала им ходить с личными телохранителями. Затем женщины покинули заведение, а потерпевшая обратилась в медицинское учреждение, где ей был диагностирован ушиб с отеком мягких тканей, выраженным болевым синдромом, нарушением функции левой нижней конечности.

Кроме того, сообщается, что обвиняемый факт причинения такого вреда отрицал, мотивируя свое поведение тем, что ошибся, приняв женщин за своих знакомых.

Уголовное дело направлено в суд.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.03.2019 12:31
- гость -

Мастер понта, женщин в клубе ногами бить.

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14.03.2019 12:55
- гость -

С прид урком всё ясно - он под суд идёт. А как название клуба с альтернативно одарёнными охранниками? Народ же должен знать, куда ходить не стоит.

0  0
14.03.2019 13:06
Барнаулец

В ночном клубе отмечают день рождение детей? Без мужей? Как это называется?
А он тоже хорош. Он всех своих знакомых женщин привык пинать?

0  0
14.03.2019 13:14
Зеленоглазый

Мужик конечно не прав и получит своё. Но вот у мегя такой вопрос - вот вы говорите "альтернативно одаренные охранники", ходить туда не стоит... А вмешайся эти самые охранники , мы бы зде ь увидели бы новость типа "ещё в одном баре охрана применила силу". И вы же тогда кричали бы "кАзлы ! Охрану привлечь ! Посадить этих уродов-неудачников !

0  0
14.03.2019 13:30
- гость -

14.03.2019 13:06

да-да, такие времена и нравы) Остается только посоветовать не ходить в ночные клубы и не пить.

0  0
14.03.2019 13:49
Кот.Без сапог.

Это не павловский ли булдырь? А от охраны чего ждать, Толпой пьяного, который слабее их - это они могут. А таких ситуациях очкуют, дабы не получить " удар ногой в область таза",

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