"Билайн" предлагает смартфоны Samsung по выгодным ценам при условии покупки в рамках фирменной программы Samsung Forward. Программа уже доступна в интернет-магазине, а также в 15 магазинах "Билайн" в Москве, Барнауле и Владивостоке.
Приобрести в рамках программы флагманские смартфоны Samsung s10, Samsung s10+, Samsung s10e, Samsung S9, Samsung S9+, Samsung Note 9, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A9 по выгодным ценам можно уже сейчас. Размер ежемесячного платежа варьируется в зависимости от выбранной модели.
Оформить договор на понравившееся устройство можно не выходя из дома. Для этого нужно зайти на сайт интернет-магазина "Билайн", выбрать товар и ближайший магазин, а также заполнить анкету. После одобрения заявки необходимо подписать договор онлайн и получить номер заказа, который вместе с паспортом предъявить сотруднику в магазине. При получении товара клиенту придет SMS-код для подтверждения факта выдачи смартфона.
Все смартфоны, входящие в программу Samsung Forward, защищены страховым сертификатом Samsung Smart Care+ на случай непредвиденной замены экрана или аккумулятора один раз в течение года.
По истечении срока договора покупатель может вернуть телефон, обменять на новый, сэкономив до 40%, или оставить себе до окончательной выплаты его стоимости. Программа включает также ранний обмен через полгода с момента заключения договора. В этом случае необходимо будет доплатить 3 900 рублей.
Срок договора на любой смартфон из программы Samsung Forward равен 12 месяцам.
Программа Samsung Forward для "Билайна" стала еще одним инструментом повышения доступности смартфонов. Приобрести смартфоны в магазинах и интернет-магазине "Билайн" помимо программы Samsung Forward можно также в trade-in и рассрочку без первого взноса и переплаты.
Более подробная информация о программе лизинга Samsung Forward доступна на https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/programma-samsung-forward/, а также https://samsung-forward.ru/.
Партнером программы выступает общество с ограниченной ответственностью "Форвард лизинг" (ОГРН: 1157746587943, ИНН 7714345275, адрес местонахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1.
Перечень магазинов "Билайн", где действует программа Samsung Forward:
- Москва, улица Владимирская 2-я, 36
- Москва, шоссе Открытое, 9 (к. 1)
- Москва, Снежная улица, 27
- Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 1
- Москва, Профсоюзная ул, 61А
- Москва, улица Новокосинская, 32а, (к. 1)
- Москва, Рязанский пр-т 75, корп. 2
- Москва, проспект Рязанский, 46 (к. 3)
- Москва, Зеленый пр-т, д. 54А (ТЦ "Меркурий", 1 этаж)
- Москва, пр-кт Андропова вл. 25В стр.2 (ТЦ)
- Москва, улица Профсоюзная, 56
- Москва, ул. Ярцевская, 25а
- Москва, ул. Авиаконструктора Миля, 7, ТЦ "Жулебино"
- Москва, ул. Грекова, д. 8
- Москва, ул. Краснопролетарская, 4
- Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 260, ТЦ "БУМ"
- Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 42а
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