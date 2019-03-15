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"Самсунг" в лизинг: как получить телефон не выходя из дома

, ИА "Амител"
Программа уже доступна в интернет-магазине, а также в 15 магазинах "Билайн" в Москве, Барнауле и Владивостоке
Теперь можно оформить телефон в лизинг не выходя из дома / Фото: hype.ru

Теперь можно оформить телефон в лизинг не выходя из дома / Фото: hype.ru

"Билайн" предлагает смартфоны Samsung по выгодным ценам при условии покупки в рамках фирменной программы Samsung Forward. Программа уже доступна в интернет-магазине, а также в 15 магазинах "Билайн" в Москве, Барнауле и Владивостоке.

Приобрести в рамках программы флагманские смартфоны Samsung s10, Samsung s10+, Samsung s10e, Samsung S9, Samsung S9+, Samsung Note 9, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A9 по выгодным ценам можно уже сейчас. Размер ежемесячного платежа варьируется в зависимости от выбранной модели.

Оформить договор на понравившееся устройство можно не выходя из дома. Для этого нужно зайти на сайт интернет-магазина "Билайн", выбрать товар и ближайший магазин, а также заполнить анкету. После одобрения заявки необходимо подписать договор онлайн и получить номер заказа, который вместе с паспортом предъявить сотруднику в магазине. При получении товара клиенту придет SMS-код для подтверждения факта выдачи смартфона.

Все смартфоны, входящие в программу Samsung Forward, защищены страховым сертификатом Samsung Smart Care+ на случай непредвиденной замены экрана или аккумулятора один раз в течение года.

По истечении срока договора покупатель может вернуть телефон, обменять на новый, сэкономив до 40%, или оставить себе до окончательной выплаты его стоимости. Программа включает также ранний обмен через полгода с момента заключения договора. В этом случае необходимо будет доплатить 3 900 рублей.

Срок договора на любой смартфон из программы Samsung Forward равен 12 месяцам.

Программа Samsung Forward для "Билайна" стала еще одним инструментом повышения доступности смартфонов. Приобрести смартфоны в магазинах и интернет-магазине "Билайн" помимо программы Samsung Forward можно также в trade-in и рассрочку без первого взноса и переплаты.

Более подробная информация о программе лизинга Samsung Forward доступна на https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/programma-samsung-forward/, а также https://samsung-forward.ru/.

Партнером программы выступает общество с ограниченной ответственностью "Форвард лизинг" (ОГРН: 1157746587943, ИНН 7714345275, адрес местонахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1.

 

Перечень магазинов "Билайн", где действует программа Samsung Forward:

  • Москва, улица Владимирская 2-я, 36
  • Москва, шоссе Открытое, 9 (к. 1)
  • Москва, Снежная улица, 27
  • Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 1
  • Москва, Профсоюзная ул, 61А
  • Москва, улица Новокосинская, 32а, (к. 1)
  • Москва, Рязанский пр-т 75, корп. 2
  • Москва, проспект Рязанский, 46 (к. 3)
  • Москва, Зеленый пр-т, д. 54А (ТЦ "Меркурий", 1 этаж)
  • Москва, пр-кт Андропова вл. 25В стр.2 (ТЦ)
  • Москва, улица Профсоюзная, 56
  • Москва, ул. Ярцевская, 25а
  • Москва, ул. Авиаконструктора Миля, 7, ТЦ "Жулебино"
  • Москва, ул. Грекова, д. 8
  • Москва, ул. Краснопролетарская, 4
  • Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 260, ТЦ "БУМ"
  • Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 42а
На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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