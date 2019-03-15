"Билайн" предлагает смартфоны Samsung по выгодным ценам при условии покупки в рамках фирменной программы Samsung Forward. Программа уже доступна в интернет-магазине, а также в 15 магазинах "Билайн" в Москве, Барнауле и Владивостоке.

Приобрести в рамках программы флагманские смартфоны Samsung s10, Samsung s10+, Samsung s10e, Samsung S9, Samsung S9+, Samsung Note 9, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A9 по выгодным ценам можно уже сейчас. Размер ежемесячного платежа варьируется в зависимости от выбранной модели.

Оформить договор на понравившееся устройство можно не выходя из дома. Для этого нужно зайти на сайт интернет-магазина "Билайн", выбрать товар и ближайший магазин, а также заполнить анкету. После одобрения заявки необходимо подписать договор онлайн и получить номер заказа, который вместе с паспортом предъявить сотруднику в магазине. При получении товара клиенту придет SMS-код для подтверждения факта выдачи смартфона.

Все смартфоны, входящие в программу Samsung Forward, защищены страховым сертификатом Samsung Smart Care+ на случай непредвиденной замены экрана или аккумулятора один раз в течение года.

По истечении срока договора покупатель может вернуть телефон, обменять на новый, сэкономив до 40%, или оставить себе до окончательной выплаты его стоимости. Программа включает также ранний обмен через полгода с момента заключения договора. В этом случае необходимо будет доплатить 3 900 рублей.

Срок договора на любой смартфон из программы Samsung Forward равен 12 месяцам.

Программа Samsung Forward для "Билайна" стала еще одним инструментом повышения доступности смартфонов. Приобрести смартфоны в магазинах и интернет-магазине "Билайн" помимо программы Samsung Forward можно также в trade-in и рассрочку без первого взноса и переплаты.

Более подробная информация о программе лизинга Samsung Forward доступна на https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/programma-samsung-forward/, а также https://samsung-forward.ru/.

Партнером программы выступает общество с ограниченной ответственностью "Форвард лизинг" (ОГРН: 1157746587943, ИНН 7714345275, адрес местонахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1.

Перечень магазинов "Билайн", где действует программа Samsung Forward: