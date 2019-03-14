Медведев поддержал единую методику расчета прожиточного минимума

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду, 13 марта, в ходе рабочей встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным поддержал предложение о внесении поправок в законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров, сообщает "Интерфакс".

Депутаты после первого чтения закона намерены внести изменения, в соответствии с которыми правительству необходимо будет утвердить для всех регионов единую методику расчета прожиточного минимума, чтобы избежать его искусственного занижения при установлении доплат.

Медведев также проинформировал руководство Госдумы о принятом решении рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первое чтение в Думе, на заседаниях правительства наряду с проектами федеральных законов.

Со своей стороны Володин отметил, что депутаты поддерживают такие шаги со стороны правительства, это повысит качество принимаемых законов.

Ранее сообщалось, что в случае принятия соответствующего законопроекта в срок самые бедные пенсионеры, которым общие пенсионные выплаты не были реально повышены с 1 января 2019 года, получат надбавку задним числом в мае-июне.