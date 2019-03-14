Экс-глава Саратова, скрывавшийся более четырех лет, сам пришел в СК

Бывший глава администрации Саратова Алексей Прокопенко, объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве, в среду, 13 марта, сам явился к следователям, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря регионального СК Надежду Волошину.

"Прокопенко подал обращение с изложением его мнения по делу, расследуемому в отношении него полицией. Обращение передали полицейским. Дальнейшие новости о судьбе Прокопенко – в ГУВД", – сказала Волошина.

Ранее сообщалось, что Прокопенко было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Его считают организатором преступной группы, которая похитила средства коммунальных организаций. Речь идет о сумме более чем 500 млн рублей.

Как пишет "Коммерсантъ", речь не идет о явке с повинной. "Я прошу правоохранительные органы внимательно разобраться в тех уголовных делах, где я фигурировал и фигурирую. Это касается и первого, и второго, и третьего дела", – сказал Прокопенко, отметив, что готов к тому, что уголовное дело в отношении него закончится обвинительным приговором.

2 декабря 2014 года Прокопенко был объявлен в федеральный розыск. 9 апреля 2015 года суд заочно арестовал его на два месяца. После он был объявлен в международный розыск.