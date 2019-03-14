Жениха и невесту в Башкирии едва не придавило фасадом у дверей ЗАГСа

В Башкирии в поселке Красноусольском рухнул фасад здания ЗАГСа прямо после того, как влюбленная пара зашла в учреждение, чтобы подать заявление, сообщает URA.RU.

Видео опубликовал местный житель. На записи видно, как пара заходит в здание, а следом летят обломки и груда снега. Никто не пострадал.

"Рухнувший фасад едва не разрушил будущее пары молодых влюбленных, которые шли подавать заявление в ЗАГС", – говорится в комментарии к видео.

По предварительным данным, устаревшая конструкция здания ЗАГСа не выдержала вес накопившегося на крыше снега.