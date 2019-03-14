Стоимость полезных ископаемых в России впервые подсчитали

Минприроды подсчитало, какими ископаемыми богата Россия, назвав рублевый эквивалент этим запасам, пишет РБК.

В частности, запасы нефти оценены в 39,6 трлн рублей, природного газа – в 11 трлн.

Отмечается, что подобные подсчеты были сделаны впервые, но отныне станут регулярными.

Также были оценены и другие природные запасы. Так, коксующегося угля в недрах России содержится почти на 2 трлн рублей, железной руды – на 808 млрд, алмазов – на 505 млрд, золота – на 480 млрд.

Таким образом, общая стоимость указанных природных ресурсов составляет 55,2 триллиона рублей. Это приблизительно 60% ВВП страны за 2017 год.

Также отмечается, что запасов газа хватит России еще на 100 лет, а нефти – на 30. Об этом заявил министр энергетики страны Александр Новак. К примеру, в 2018 году Россия добыла 556 миллионов тонн нефти. Между тем, он отметил, что потребление энергии в мире будет только нарастать – уже к 2035-2040 году энергии будет потребляться на 30% больше, чем сейчас, а доля углеводородов будет при этом сохраняться.