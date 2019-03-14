В столице Алтайского края зафиксированы случаи коммунального мошенничества. Аферисты ходят по квартирам и навязывают жильцам электросчетчики, сообщили в пресс-службе БГЭС.

Лжеэнергетики обманом проникают в жилище, срывают пломбы с расчетных приборов учета и устанавливают свои счетчики по завышенной в несколько раз цене. На данный момент выявлено более 10 таких фактов.

В числе пострадавших 77-летний Георгий Провлоцкий, проживающий в одной из квартир многоэтажного дома №28 на улице Чернышевского. К нему в дверь позвонила девушка, представилась сотрудницей энергокомпании и попросила показать ей квитанции. Потом сказала, что сейчас счетчики меняют на двухтарифные и настоятельно предложила установить новый прибор учета за 5900 рублей. Через несколько минут пришел мужчина, снял пломбы и заменил счетчик. Когда пенсионер обратился в сервисный центр Барнаульской горэлектросети и понял, что с установкой прибора учета его обманули, он написал заявление в полицию.

По мнению экспертов, в этом виде коммунального мошенничества насторожить жителей должно навязывание двухтарифного счетчика. Для собственников жилых помещений очевидной выгоды при установке счетчика с учетом электроэнергии по зонам суток нет.

В Барнаульской горэлектросети рассказали, что снимать и устанавливать пломбы на приборах учета электроэнергии могут только сотрудники ООО "Барнаульская сетевая компания" и Барнаульской горэлектросети. Энергетики производят замену и установку счетчиков только по предварительной заявке от собственников жилых помещений. При этом представитель Барнаульской сетевой компании предъявляет удостоверение установленного образца, которое содержит наименование компании, фамилию, имя и отчество сотрудника, его фотографию, срок действия документа и печать. Проверить информацию по сотрудникам БСК можно позвонив в сервисные центры компании.