Первая краевая спартакиада предпринимателей пройдет в Барнауле

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства объявляет о начале формирования команд для участия в Первой краевой спартакиаде предпринимателей "За! Здоровый бизнес".

25-26 мая 2019 г. в парке спорта Алексея Смертина Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Алтайский фонд МСП, региональная общественная организация ОПОРА России, министерство спорта Алтайского края проводят Первую краевую спартакиаду предпринимателей. Координацию осуществляет автономная некоммерческая организация "На спорте".

В большом спортивном празднике могут принять участие предприниматели всех форм собственности. Регистрация открыта на мойбизнес22.рф и сайте nasporte22.ru до 15 мая 2019 г. Допустимо формирование сборных команд от нескольких предприятий. Количество команд от одного предприятия (объединения, организации) не ограничено.

Первый день, 25 мая – спортивные направления.

Стритбол (баскетбол, игра в одно кольцо, команда – 4 человека).

Состав команды: 4 человека независимо от пола. На площадке играют 3 человека. Игры проводятся по правилам стритбола.

Плавание (1 человек), дистанция 25 метров.

Соревнования по плаванию проводятся в бассейне свободным стилем.

Бадминтон (команда – 2 человека).

Игры проходят в зале по правилам бадминтона. Состав команды: 1 мужчина и 1 женщина. Играются парные матчи по 3 гейма.

Пляжный волейбол (команда – 4 человека).

Состав команды 4 человека независимо от пола. На площадке играет 3 человека. Игры проводятся по правилам тай-брейка до 15 очков.

Гиревой спорт (входит в норму ГТО).

В программу соревнований включается рывок гири 16 кг не более 4-х минут.

Пляжный футбол (команда – 5 человек).

Игры проводятся на пляжной площадке по правилам мини-футбола. Состав команды – 5 человек. На площадке: 3 игрока в поле + 1 вратарь. Замены – произвольные. Продолжительность матча и система проведения определяются на заседании судейской коллегии в зависимости от количества команд.

Настольный теннис (команда – 2 человека).

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест-очков, набранных двумя участниками команды.

Шахматы (команда – от 1 человека).

Состав команды: 1 человек независимо от пола. Проводится блицтурнир. Порядок проведения, время партии, определение победителей устанавливается на главной судейской коллегии. Определяется личное и командное первенство.

Перетягивание каната (квадроканат).

Состав команды – 6 человек. Проводится перетягивание каната по олимпийской системе (проигравший выбывает).

Дополнительно можно попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Выполнение нескольких этапов войдет в зачет и в дальнейшем можно завершить процедуру.

Соревнования по видам спорта проводятся в соответствии с действующими правилами по данным видам спорта, утвержденными в установленном порядке на территории Российской Федерации, с подведением личного и командного зачета.

Победитель в личном первенстве определяется по количеству баллов, набранных в ходе соревнования. Победитель в общекомандном первенстве определяется по пяти лучшим результатам: учитывается количество первых, вторых и третьих мест, завоеванных в ходе соревнований. В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, принявшая участие в наибольшем количестве соревнований.

Команда, занявшая 1-е место в общекомандном зачете соревнований, награждается кубком и дипломом. Команды, занявшие 2-е, 3-е места в общекомандном зачете – медалями и дипломами.

Команды, занявшие 1-е места в видах спорта программы соревнований, награждаются кубками и дипломами. Команды, занявшие 2-е, 3-е места в видах спорта программы соревнований, награждаются дипломами.

Организаторы и партнеры соревнований имеют право учреждения специальных призов для команд и (или) участников соревнований.

Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами и медалями. Руководители команд, организовавшие I этап Спартакиады и принявшие участие в финальных стартах, награждаются памятными призами и грамотами.

26 мая, развлекательные направления для взрослых:

Лапта. Бокс (в больших перчатках). Фехтование (поролоновой палкой). Эстафета (тематика ГТО). Городки. Бильярд.

Для детей на площадках парка спорта будут организованы тематические зоны с анимацией, развлекательные площадки у бассейна. Перекусить и посмотреть на состязания можно в кафе. Вход в парк свободный.

Алтайский фонд МСП

Алтайский край,

г. Барнаул,

ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 800 222 83 22

Сайт