Андрей Бодров — фотограф из Эстонии, который вот уже двадцать лет увлекается панорамной съемкой. Сейчас Бодров руководит отделом в компании, одним из направлений деятельности которой является производство виртуальных туров и съемка панорам, пишет Sputnik.

Фотограф сотрудничает с NASA и собирает с их помощью 360-градусные панорамы с Марса.



Mars Panorama — Curiosity rover: Martian solar day 2312

A Tribute to NASA's Mars Opportunity Rover

Mars Panorama — Curiosity rover: Martian solar day 2082