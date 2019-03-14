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Путешествие по Марсу: удивительные панорамы с красной планеты

, ИА "Амител"
Виртуальные прогулки по другому миру
Фото: 360cities.net

Фото: 360cities.net

Андрей Бодров – фотограф из Эстонии, который вот уже двадцать лет увлекается панорамной съемкой. Сейчас Бодров руководит отделом в компании, одним из направлений деятельности которой является производство виртуальных туров и съемка панорам, пишет Sputnik.

Фотограф сотрудничает с NASA и собирает с их помощью 360-градусные панорамы с Марса. 

 


Mars Panorama — Curiosity rover: Martian solar day 2312
A Tribute to NASA's Mars Opportunity Rover
Mars Panorama — Curiosity rover: Martian solar day 2082

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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