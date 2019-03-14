Жительницу Заринского района, являвшуюся опекуном семерых детей, будут судить в Алтайском крае по обвинению в истязании, причинении телесных повреждений несовершеннолетним и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как сообщили в краевой прокуратуре, согласно версии следствия, с января по сентябрь прошлого года года обвиняемая, являясь опекуном семи детей, систематически применяла насилие в отношении двоих несовершеннолетних. Так она наказывала детей за непослушание.

В следствие этого детям были причинены физические и психические страдания, а одному из них также средней тяжести вред здоровью.

"Пострадавшие несовершеннолетние, а также иные дети, находившиеся под опекой обвиняемой, у нее изъяты", — добавляют в прокуратуре.