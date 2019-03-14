Депутаты фракции "Справедливая Россия" в парламенте Алтайского края разработали законопроект об установлении компенсации для родителей, детям которых не дают место в ясельных группах детсадов. Подробности сообщает пресс-служба партии.

Законопроект справедливороссов называется "О компенсации за непредоставление ребенку в возрасте от 1,5 до 3 лет места в образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного образования". Они предлагают установить компенсацию за непредоставление яслей в размере 5000 рублей ежемесячно семьям, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

По данным партии, на 1 февраля более 5,5 тысячи детей от полутора до трех лет нуждаются в яслях в Алтайском крае.

"Эти семьи оказались в сложных условиях – выплата пособия до полутора лет закончилась, место в яслях так и не предоставлено, в результате один из родителей вынужден отказаться от работы и ухаживать за ребенком либо семья должна оплачивать частный сад или услуги няни, что весьма больно отражается на семейном бюджете", – прокомментировали в партии.

Кстати, подобные меры поддержки действуют в Архангельской, Кировской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Ярославской областях, Красноярском, Пермском краях, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийский автономном округе и других регионах.

Накануне в АКЗС состоялось совещание по законопроекту справедливороссов с участием руководства краевого парламента, профильных комитетов, региональных Минфина, Минобра и Минсоца.

"В ходе обсуждения поднятого вопроса нас пытались заверить, что к 2020 году проблема нехватки мест в яслях в Алтайском крае уже будет решена – для этого выделены серьезные средства из федерального и краевого бюджетов и начато строительство новых и реконструкция существующих детсадов", – рассказал руководитель фракции "СР" Александр Молотов.

Он заверил, что депутаты изучат "дорожную карту", которую для решения этой проблемы разрабатывают чиновники.