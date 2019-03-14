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Барнаул может принять в 2023 году на местном гребном канале первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ, а в 2024 году – первенство мира. Уже на этой неделе будет известно, пройдет ли у нас в 2021 году этап Кубка мира по этому виду спорта. Об этом в ходе расширенной коллегии Министерства спорта рассказал глава ведомства Алексей Перфильев.

Напомним, что 21 и 22 сентября 2018 года в Барнауле прошли международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок чемпионов". В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов из 25 стран: олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Комментатором соревнований стал Дмитрий Губерниев. В общей сложности на гребной канал приехало около 8 тысяч человек.

В программе же коллегии доклад министра был озаглавлен "Алтайский спорт: 2019-2024". Докладчик пояснил, что такой временной период обозначен в связи с действием федеральной программы "Спорт – норма жизни". Под ее реализацию региону будет выделено более 700 миллионов рублей.

Уже в 2019 году 25 районов края получат по этой программе малые спортивные площадки (в комплект входят турники, баскетбольное кольцо, теннисные столы). Названы адреса, где должны появиться новые футбольные поля с искусственным покрытием – в Заринске, Бийске и Барнауле. Ледовая арена с искусственным льдом с большой долей вероятности будет построена в Бийске.