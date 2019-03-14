Жители Горно-Алтайска возмущены тем, что рядом с их домами подтапливает дорогу.

Как сообщает Служба Новостей "FM-Продакшн", речь об улице Чкалова, вдоль которой протекает ручей, идущий с горы Тугая.

По-хорошему, ручей должен уходить в трубу, которая направляет его в канаву водоотведения. Однако труба замерзла, а вода выходит на дорогу и размывает ее.

При минусовых температурах на этом участке образуется наледь длиной более ста метров.

Из-за этого по улице невозможно пройти. Местные жители отмечают, что неоднократно обращались с жалобой в администрацию города. Однако власти никаких мер так и не предприняли.