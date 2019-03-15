"Роснефть" назвала бабьими сплетнями инвестиции $9 млрд в Венесуэлу

В "Роснефти" заявили, что появившаяся в СМИ информация об инвестициях компании в Венесуэлу является "дешевым враньем", пишет РБК.

"Их цифры ни на чем не основаны, по фактуре — это дешевое вранье и бабьи сплетни", — заявил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Ранее Reuters сообщило, что "Роснефть" вложила около $9 млрд в венесуэльские проекты с 2010 года, но пока не достигла уровня безубыточности. Вывод был сделан на основе годовых отчетов госкомпании, публичных раскрытий и внутренних документов.

По мнению Леонтьева, последние материалы агентства, касающиеся деятельности "Роснефти", носят "откровенно провокационный" характер.

"Роснефть" является крупнейшим российским и одним из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэлу. Согласно отчетам компании, долг венесуэльской PDVSA перед ней сократился в четвертом квартале на $800 млн, до $2,3 млрд, и выплаты в январе-феврале "идут в графике".