Россия и США потратят 1 млрд долларов на исследование Венеры

Россия и США потратят один миллиард долларов на запуск спутника и зондов к Венере, сообщает РИА ФАН со ссылкой на президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

Научная миссия России и США обойдется странам примерно в один миллиард долларов. По словам Сергеева, сейчас стороны ведут переговоры о том, как разделить расходы.

В рамках миссии планируется отправить спутник, зонды спускаемой платформы и аналог беспилотного аппарата, который должен будет летать в плотных слоях атмосферы планеты.

Сроки отправки миссии еще не установлены. На данный момент речь идет о 2030-х годах.

Отмечается, что совместная рабочая группа по миссии на Венеру будет создана в октябре 2019 года. Смета будет представлена Роскосмосу и NASA.

Ранее делегация РАН провела встречу с представителями NASA. Обсуждались вопросы исследования Луны и Венеры. По словам Сергеева, это еще раз подтвердило, что США и Россия продолжат сотрудничество в космической сфере и политика в этой области не имеет значения.