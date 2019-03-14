Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко, отсидевший 10 суток за пьяное вождение и оскорбление полицейских в Кисловодске, опубликовал в своем Instagram видео.
Поступь нежная, легкий стан, Если б знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулиган, Как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки И стихи бы писать забросил. Только б тонко касаться руки И волос твоих цветом в осень. Я б навеки пошел за тобой Хоть в свои, хоть в чужие дали... В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. "Сергей Есенин"
Емельяненко зачитал строки из стихотворения русского поэта Сергея Есенина "Заметался пожар голубой".
Свое обращение боец резюмировал следующими словами: "Ну получается у меня немножко похулиганить периодически. Это как-то спонтанно происходит. А еще я точно знаю, что хорошим девочкам нравятся мальчики-хулиганы".
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