Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко, отсидевший 10 суток за пьяное вождение и оскорбление полицейских в Кисловодске, опубликовал в своем Instagram видео.

Емельяненко зачитал строки из стихотворения русского поэта Сергея Есенина "Заметался пожар голубой".

Свое обращение боец резюмировал следующими словами: "Ну получается у меня немножко похулиганить периодически. Это как-то спонтанно происходит. А еще я точно знаю, что хорошим девочкам нравятся мальчики-хулиганы".