Орешкин "на лабутенах и в штанах" посетил съезд промышленников России

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин пришел на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей в туфлях с красной подошвой, сообщает LifeShot.

Обувь министра сравнили с "лабутенами", которые в России приобрели особую популярность после песни Сергея Шнурова.

У Орешкина поинтересовались, не "лабутены" ли на нем. Министр засмущался и ретировался.

Напомним, на минувшей встрече Российского союза промышленников и предпринимателей побывал также и глава государства Владимир Путин, который назвал бизнес важнейшим участником реализации нацпроектов.

На закрытой встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Путин обсудил вопросы судебной и правовой защиты бизнеса крупных бизнесменов.

Известные всему миру туфли с фирменной красной подошвой придумал французский модельер Christian Louboutin. Свою первую пару туфель он создал в 16 лет. В 27 лет модельер уже имел собственную коллекцию, которой восхищались многие звезды, и открыл первый обувной бутик. Размышляя над возможностью придания своим моделям дерзкого акцента, он обратил внимание на ярко-красный маникюр своей помощницы. Той же ночью, одолжив у нее лак для ногтей, он выкрасил им всю подошву новой пары туфель. Результат настолько ему понравился, что красный цвет подошвы он решил сделать своим фирменным знаком.