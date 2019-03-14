Командир отделения пожарной части поселка Амазар Константин Князев объявил бессрочную голодовку, требуя выплатить деньги и выдать обмундирование, сообщает "Забмедиа" со ссылкой на представителей пожарной части, в которой служит мужчина.

Командир отделения требует выплатить денежные средства за переработку. Также он недоумевает, почему людей не могут обеспечить обмундированием и спецодеждой, не говоря уже о средствах индивидуальной защиты.

Пожарная часть в забайкальском Амазаре – подведомственная организация ГУ "Забайкалпожспас". Отмечается, что низкие зарплаты и нехватку спецодежды и пожарного инвентаря ранее подтвердили руководитель "Забайкалпожспаса" Владимир Епифанцев и глава Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Федор Кургузкин.

Кургузкин отметил, что знает одну из причин голодовки. По его словам, пожарные не обеспечивались одеждой в связи с отсутствием финансирования. "По поводу переработки… Надо на месте разбираться. Табелируют их начальники частей. Информации по переработке этого сотрудника в учреждении не имеется", – подчеркнул он.

Для выяснения причин и принятия мер на месте в поселок отбыл Епифанцев вместе с сотрудниками кадровой, юридической и финансовой служб учреждения.

Прокуратура также приступила к проверке. Одновременно организована проверка соблюдения трудового законодательства в "Забайкалпожспасе", сообщил начальник управления прокуратуры края Александр Трухин. Отмечается, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.