Юлии Началовой стало лучше "на один шажок"

Российской певице Юлии Началовой стало лучше, об этом в своем Instagram сообщила PR-директор артистки Анна Исаева.

"Я получила новую информацию из больницы, что ей чуть-чуть лучше! На один шажок лучше, чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая", – написала Исаева.

Состояние певицы расценивается как стабильно тяжелое. Она до сих пор находится в искусственной коме.

Причина болезни – резкий скачок сахара в крови. Показатели приблизились к критической отметке.

В палату к артистке сейчас пускают только ее родителей.