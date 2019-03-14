Юлии Началовой стало лучше "на один шажок"

Российской певице Юлии Началовой стало лучше, об этом в своем Instagram сообщила PR-директор артистки Анна Исаева.
"Я получила новую информацию из больницы, что ей чуть-чуть лучше! На один шажок лучше, чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая", – написала Исаева.
Состояние певицы расценивается как стабильно тяжелое. Она до сих пор находится в искусственной коме.
Причина болезни – резкий скачок сахара в крови. Показатели приблизились к критической отметке.
В палату к артистке сейчас пускают только ее родителей.
Случайный знак. Кто то кликнул этот пост, который я делала 1 сентября, когда моя Юля приезжала в лицей к моим деткам . Поздравить их с началом учебного года, спасибо за это тысячу раз! И в это время я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть чуть лучше!!! На один шажок лучше чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая.
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