Авария случилась напротив дома №44 / Фото: vk.com/barneos22

Столкновение автомобилей серьезно осложнило движение на улице Балтийской днем в четверг, 14 марта.

Авария произошла напротив дома №44. "Движение в сторону Шумакова полностью перекрыто", – отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

В сторону улицы Попова, по словам очевидцев, проехать можно только по правой полосе.