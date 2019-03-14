Авария случилась напротив дома №44 / Фото: vk.com/barneos22
Столкновение автомобилей серьезно осложнило движение на улице Балтийской днем в четверг, 14 марта.
Авария произошла напротив дома №44. "Движение в сторону Шумакова полностью перекрыто", – отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
В сторону улицы Попова, по словам очевидцев, проехать можно только по правой полосе.
Комментарии
Точно!!!
Ага, ну давайте. Комментарий удалили, заголовок не поправили))) Маладцы!
а че было? че было то? ась?
Не сплю, но чуйствую — уже
Хожу по лезвию ноже:
Забыл алфавит, падежей
припомнил только два...
(с)
Парень с красным воротником на белой легковушке выехал из двора или пытался развернуться и столкнулся с джипом. -Моя версия.