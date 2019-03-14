Госдума в четверг, 14 марта, приняла в третьем окончательном чтении закон об уголовном наказании для создателей и участников организованных преступных сообществ, сообщает "Интерфакс".

Инициатором изменений ранее выступил президент России Владимир Путин. Отныне наказывать будут за сам факт лидерства в преступных сообществах. Также ужесточается наказание за участие в организации преступного сообщества, руководство и само участие в нем, указано в опубликованном на сайте Госдумы сообщении.

Принятым законом устанавливается уголовная ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира, что сделать сейчас довольно сложно: "На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени. Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии".

"Все эти меры позволят правоохранительным органам эффективнее бороться с организованной преступностью", – подчеркнул Володин.

"В прошедшем году организованными преступными группами или преступными сообществами совершено свыше 15 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. При этом наблюдался их рост почти на 18%", – напомнил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Что касается закона, то, как отмечается, из части первой статьи 210 УК РФ выделена в самостоятельную часть норма, предусматривающая наказание за создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями.

Сюда же предлагается отнести норму о координации действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами.

Подобные деяния предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных выше, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, говорится в законопроекте.

Впрочем, в поправках заложен механизм освобождения криминальных авторитетов и членов незаконных группировок и банд от наказания. Избежать уголовного преследования смогут те, кто сообщил о готовящейся воровской сходке, а также бывшие члены криминальных объединений, которые активно поспособствуют пресечению деятельности организованной преступной группировки.