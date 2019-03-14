Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 14 марта, принял участие в заседании правительства России, посвященном готовности к весенне-полевым работам, сообщается на официальном сайте региона.

В своем выступлении Томенко сообщил, что алтайские сельхозтоваропроизводители в феврале получили первый транш федеральных и краевых субсидий. На сегодняшний день освоено 355 миллионов рублей. В соответствии с кассовым планом, утвержденным Минсельхозом России, в марте будет освоено более 450 миллионов рублей.

Также в крае проведена заявочная кампания в Росагролизинг на 180 единиц техники на сумму почти один миллиард рублей. В настоящее время материально-технические и финансовые возможности предприятий края позволяют провести весь плановый комплекс весенне-полевых работ своевременно и качественно в течение 25-30 рабочих дней. Готовность техники к посевным работам, включая тракторный парк, соответствует уровню прошлого года и, по оперативным данным, составляет 90%.

По состоянию на сегодня, в хозяйствах имеется 35 тысяч тонн дизельного топлива (38%) и 7 тысяч тонн автобензина (47%). Еще необходимо докупить ГСМ на сумму 3,4 миллиарда рублей (50 тысяч тонн дизельного топлива и 8 тысяч тонн бензина).

Губернатор подчеркнул, что хозяйства Алтайского края обеспечены семенами. Объемы приобретения минеральных удобрений в физическом весе в три раза превышают показатели соответствующего периода прошлого года.

Томенко также сообщил, что посевная площадь в регионе в этом году составит 5,3 миллиона гектаров — на 130 тысяч гектаров больше, чем в 2018 году. Яровой сев запланировано провести на площади 4,6 миллиона гектаров.