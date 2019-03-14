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Магаданские бизнесмены пустили тюленей на колбасу

, ИА "Амител"
Отмечается, что в СССР такой продукции не было
Диетологи отмечают, что мясо тюленя очень полезно / Фото: yandex.ru

Диетологи отмечают, что мясо тюленя очень полезно / Фото: yandex.ru

В Магадане бизнесмены наладили производство колбасы из мяса дальневосточного тюленя, промысел которого осуществляет колымская компания, сообщает "Русская планета".

Для производства колбасных изделий уже поймали 137 тюленей. "Готовая продукция прошла все необходимые исследования, получены разрешающие торговлю документы", – сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.

Отмечается, что в СССР такой продукции не было, тогда мясо тюленей шло на фермы по разведению норки и песца в качестве корма.

В планах создать безотходное производство при переработке морского млекопитающего, которое будет включать в себя меховое производство, заготовку субпродуктов для фармакологии, изготовление паштета, тушенки и жира.

Специалисты рыбного хозяйства Магаданской области отметили, что проблем с сырьем не будет, поскольку сейчас в дальневосточной акватории насчитывается около 50 тысяч голов этих тюленей.

Диетологи отмечают, что мясо тюленя очень полезно, содержит большое количество полезных веществ и мало калорий.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.03.2019 16:57
- гость -

Ничего святого у людей не остается, когда прибыль видят...
позорники

0  0
14.03.2019 17:13
- гость -

самих на колбасу пустить

0  0
14.03.2019 17:21
- гость -

То есть,то,что ими кормили норок- нормально,а колбасу делать- плохо? Алле,комментаторы.....совсем ку-ку?

0  0
14.03.2019 18:43
- гость -

А почему из них раньше колбасу не делали?

0  0
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