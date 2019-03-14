Более 100 детей с онкологией заразили гепатитом С в Приамурье

Ситуация с онкобольными детьми, которых заразили гепатитом С в Амурской области, оказалась гораздо более масштабной и плачевной, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Отмечается, что инфицированными стали не 26 детей, как сообщалось раньше, а более 100.

Семьи маленьких пациентов не раз обращались за помощью к региональным властям. Итогом этого стало решение лечить детей в Национальном центре гематологии и онкологии имени Рогачева в Москве. Однако до сих пор больных не отправили на лечение. Власти Амурской области постоянно просят предоставить дополнительные документы. Также ни у кого из потерпевших нет гарантийных сертификатов на реабилитацию.

В конце 2018 года в СМИ появилась информация о том, что 26 несовершеннолетних, проходящих лечение в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы Благовещенска, заразили гепатитом С. После этой новости к родителям заболевших стали обращаться другие мамы и папы. Они рассказывали аналогичные истории про своих детей.

"Мы закончили составлять списки примерно на 100 случаях, диагноз им был поставлен с 2013-го по декабрь 2018 года. Если брать три последних года, то это около 60 человек", – рассказала мама заразившегося ребенка.

Расследованием дела в настоящее время занимается СК России. Источник газеты, близкий к следствию, сообщил, что в качестве потерпевших по делу пока проходят порядка 70 человек. "Это означает, что все дети инфицировались в одном учреждении", – подчеркнул он.

Глава Приамурья Василий Орлов заявил, что ситуация находится под контролем, сообщает "Интерфакс".

"Подключены специалисты из Москвы, федеральное Министерство здравоохранения. Маршруты лечения для каждого ребенка индивидуальные, нет типовых решений, как лечить, потому что у каждого свой диагноз по основному заболеванию", – заявил Орлов, добавив, что заболевание излечимо.