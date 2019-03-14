Путин обсудил с крупными предпринимателями проблемы защиты их бизнеса

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей обсудил вопросы судебной и правовой защиты предпринимателей, пишет РБК со ссылкой на участников мероприятия.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, обсуждалась защита прав бизнеса и судебное преследование.

"Не называя конкретные случаи, но в целом разговор такой состоялся, и президент пообещал дополнительные шаги принять, чтобы те импульсы, которые он, в частности, в своем послании ежегодном делал, чтобы они транслировались по всей системе. Конкретные какие-то случаи не упоминались, но мы все знаем, о чем идет речь", — отметил Костин, подразумевая арест основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин отметил, что бизнесмены не обсуждали вопрос санкций и новых ограничений. Отмечается, что Лисин назвал геополитику в числе обсуждаемых тем. Бизнесмен рассказал, что Путин объяснил, что происходит в ситуации с Венесуэлой.

Один из основателей "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили, в свою очередь, добавил, что Путин затронул вопросы экологии.