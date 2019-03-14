В Омске умирающего мужчину выкинули на улицу из маршрутки, потому что он мешал другим пассажирам, сообщает LifeShot.

Отмечается, что бывший сотрудник скорой помощи 56-летний Владимир Муркин вошел в салон и сел на заднее сидение. Затем ему внезапно стало плохо и он рухнул на пол, скатившись на ступеньки.

Все окружающие решили, что мужчина был пьян. Тогда водитель с двумя пассажирами вынесли его на остановку. Там так и оставили. Вскоре мужчина скончался.

Как выяснилось, Муркин год назад пережил инфаркт. Предварительно, в маршрутке у мужчины снова начало болеть сердце.

Водитель маршрутки, после разгоревшегося скандала, сам пришел в полицию с повинной и дал показания. Региональный СК проводит проверку.