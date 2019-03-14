Герман Греф назвал главную проблему России

Главу Сбербанка Германа Грефа во время форума "Лидеры России" попросили назвать три главных проблемы страны, сообщает телеканал "360". Прямая трансляция которого проходила в Facebook.

Греф согласился назвать лишь одну проблему, но наиболее важную. По его словам, у России нет эффективной системы государственного управления. Если этот вопрос решится, то все остальные трудности можно будет преодолеть, отметил он.

"Во все остальное просто не надо пускаться", – подчеркнул Греф.

Герман Греф кроме управления Сбербанком занимается также госуправлением в совете Центра стратегических разработок. Он является председателем ЦСР и руководит рабочей группой по этому вопросу.

Отмечается, что о правильном управлении государством на форуме говорил также первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Первое и главное для управленца – способность принимать решения", – сообщил он.