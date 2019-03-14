Депутат, рассказавший о тунеядцах с маленькой пенсией, подал в отставку

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, оскорбивший пенсионеров с низким доходом, написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, сообщает пресс-служба Волгоградской областной думы.

Комиссия "Единой России" по этике 12 марта рекомендовала исключить Набиева из партии. 13 марта президиум Волгоградского областного политсовета партии "Единая Россия" на заседании единогласно исключил депутата из партии.

"Сегодня комитет Волгоградской областной думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий рассмотрел и поддержал проект постановления о досрочном прекращении полномочий регионального парламентария Гасана Набиева", – говорится в сообщении.

Ранее профильный парламентский комитет рекомендовал Волгоградской областной думе принять проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата на основании его собственного заявления. Вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании регионального парламента.

6 марта на внеочередном заседании Волгоградской облдумы, где был рассмотрен и поддержан федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, Набиев позволил себе высказывание о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Депутат заявил, что низкие пенсии получают "тунеядцы и алкаши".