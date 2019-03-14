Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург напомнил россиянам, что в зрелом возрасте нельзя есть все подряд, а также рассказал, как отодвинуть сроки прихода старости, пишет "Российская газета".
Гинзбург отметил, что в первую очередь следует отказаться от сахара, поскольку он особенно токсичен для жировой ткани. Ее воспаление грозит приходом множества заболеваний, которые характерны для преклонного возраста, но в последнее время все чаще отмечаются и у молодежи.
"Чрезмерное употребление приводит ко всем возрастным болезням вроде артериальной гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета", – пояснил медик, добавив, что сахар плохо влияет и на кожу.
Также после 30 лет необходимо отказаться от фастфуда. Чипсы, пицца, гамбургеры, газировка, картофель фри – во всех этих продуктах есть трансжиры.
"Трансжиры очень мощно стимулируют процесс развития атеросклероза", – пояснил диетолог.
Кроме того, следует отказаться и от колбас, бекона, ветчины и изделий из белой муки. А растительные масла типа подсолнечного, кукурузного и соевого настоятельно рекомендуется заменить оливковым и льняным.
Комментарии
Пальмовое масло это трансжиры. Зачем вы его везде толкаете, если это вредно?
Резюмирую. Посоветовал быть богатыми.
И так колбасу видим только по большим праздникам. В оснонвном макарошки жрем.
недождетесь
Пример должны показать эти жирные морды сидящие в Думе!
Ну что вы такие злые, депутаты жиреют не от того, что кушают в три горла, а от забот о народе. Переживают сильно за народ
чем не доступнее продукты питания тем они вреднее
бекона, ветчины и колбас
Замучу сегодня пиццы и побольше колбасы с ветчиной накрошу. А завтра на завтрак бекона нажарю.