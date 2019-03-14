Россельхознадзор оштрафовал организаторов шаманского обряда с жертвоприношением пяти верблюдов в Иркутской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя верховного шамана России Артура Цыбикова.

Цыбиков пояснил, что верблюды для обряда были приобретены на ферме в Бурятии. Требования действующего законодательства при этом соблюдены не были: так, перед перемещением в другой регион владелец должен проверить животных на болезни, отправить на месячный карантин, уведомить ветеринарную службу.

Таким образом, предназначенные для жертвоприношения верблюды переехали из Бурятии в Иркутскую область без соблюдения этих требований.

"Мы без согласования с ветслужбой перевезли верблюдов. Выплатили за это штраф Россельхознадзору – три тысячи рублей", – подчеркнул Цыбиков.

По его словам, до сих пор каких-либо претензий со стороны прокуратуры и МВД по поводу обряда никто не получал.

"У каждого народа свои традиции. На севере подношение приносится оленем. Народы, живущие на берегу водоемов, используют для обрядов рыбу. Обряд с верблюдами в духовном смысле считается непростым, и шаман отвечает за него своей жизнью и жизнью своих близких", – добавил Цыбиков.