Россельхознадзор оштрафовал организаторов шаманского обряда с жертвоприношением пяти верблюдов в Иркутской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя верховного шамана России Артура Цыбикова.
Цыбиков пояснил, что верблюды для обряда были приобретены на ферме в Бурятии. Требования действующего законодательства при этом соблюдены не были: так, перед перемещением в другой регион владелец должен проверить животных на болезни, отправить на месячный карантин, уведомить ветеринарную службу.
Таким образом, предназначенные для жертвоприношения верблюды переехали из Бурятии в Иркутскую область без соблюдения этих требований.
"Мы без согласования с ветслужбой перевезли верблюдов. Выплатили за это штраф Россельхознадзору – три тысячи рублей", – подчеркнул Цыбиков.
По его словам, до сих пор каких-либо претензий со стороны прокуратуры и МВД по поводу обряда никто не получал.
"У каждого народа свои традиции. На севере подношение приносится оленем. Народы, живущие на берегу водоемов, используют для обрядов рыбу. Обряд с верблюдами в духовном смысле считается непростым, и шаман отвечает за него своей жизнью и жизнью своих близких", – добавил Цыбиков.
Комментарии
вот видите:
евро падает, доллар падает.
серебро взяли в биатлоне,
гуайдо обделался, а вместе с ним и трамп.
северный поток почти готов.
арашукова закрыли.
поперли мы в гору.
а все из-за верблюдов !