30 марта 2019 года в 11:00 Алтайский государственный педагогический университет приглашает выпускников школ и их родителей на День открытых дверей.

Самая актуальная информация о поступлении, баллах за индивидуальные достижения и особенностях приемной кампании 2019 года, а также об эксклюзивных направлениях подготовки, условиях целевого набора и внутренних экзаменах.

Для выпускников пройдет бесплатная консультация по подготовке к ЕГЭ по обществознанию с экспертом федеральной предметной комиссии, председателем предметной комиссии по обществознанию Алтайского края Татьяной Анатольевной Бочаровой. Состоится консультация по подготовке к ЕГЭ по математике.

В дни весенних каникул педагогический университет приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ по школьным предметам: русский язык, математика, литература, биология, история, обществознание, английский язык. Занятия проведут лучшие педагоги университета – кандидаты наук, эксперты ЕГЭ с многолетним опытом.

Факультеты и институты университета приготовили для школьников специализированные образовательные программы.

Лингвистический институт АлтГПУ приглашает учащихся 9-11 классов на весенние занятия в "Лингвистическую школу профессионального роста". Школа начинает работу с 26 марта (весенние каникулы). Лингвистическая школа профессионального роста это: углубление и расширение знаний по английскому языку; сочетание традиционных и инновационных приемов обучения иностранным языкам; погружение в образовательное пространство педагогического университета.

Исторический факультет приглашает учащихся 9-11 классов на весеннюю сессию "Школы юного историка". Занятия весенней сессии будут проводиться с 26 по 28 марта.

Институт физико-математического образования АлтГПУ приглашает учащихся 8-11 классов принять участие в весенней профильной смене "Школы будущего учителя" (ШБУ) с 25 марта по 29 марта. В рамках ШБУ пройдут увлекательные мероприятия, организованные лучшими преподавателями, экспертами ЕГЭ и студентами института физико-математического образования: мастер-классы, тренинги, профессиональные пробы в мастерских, занятия по направлениям физико-математического и технологического профиля.

Филологический факультет приглашает учащихся 11 классов на весеннюю "Школу словесности", которая пройдет с 25 по 30 марта. Весенняя "Школа словесности" ориентирована на подготовку к сдаче ЕГЭ по профилирующим предметам (русский язык, литература, обществознание). В рамках Школы пройдут пробные тестирования по русскому языку, обществознанию, литературе; консультации с опытными преподавателями по вопросам и заданиям ЕГЭ; занятия по подготовке к ЕГЭ по литературе, русскому языку и обществознанию; семинары по теории и истории литературы, русскому языку, культуре речи; литературные гостиные и многое другое.



Подробности по телефону: 8 (385 2) 62-95-39 – Центр по работе с абитуриентами АлтГПУ