В Барнауле возбуждено уголовное дело после предоставления непригодного для проживания жилья гражданам из числа детей-сирот и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, сообщает алтайский СК.

"Весной 2018 года между краевым казенным учреждением "Региональное жилищное управление" и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на поставку в государственную собственность жилых помещений в доме, расположенном в поселке Центральный города Барнаула на общую сумму более 26 миллионов рублей", – говорится в сообщении ведомства.

Через полгода по актам приема-передачи данные жилые помещения были приняты сотрудниками КГКУ "РЖУ" в госсобственность, а затем переданы по договорам найма для проживания детям-сиротам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Однако, как отмечается, предоставленные квартиры оказались непригодными для проживания – из-за низкой температуры и сырости они покрылись плесенью. Расследование продолжается.