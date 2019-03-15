В эфире радио "Эхо Москвы Барнаул" (69.11 УКВ) побывал заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии профессор Алтайского госуниверситета Алексей Тишкин. В ходе получасового разговора речь шла и о выборах нового ректора, об аккредитации вуза, о направлениях развития и многом другом.

Ведущий: Алексей Алексеевич, скоро уже полгода, как Алтайский государственный университет живет без ректора, вузом руководит исполняющий обязанности Сергей Бочаров. Что сейчас происходит в университете?

Алексей Тишкин: Сейчас все готовятся к предстоящей проверке, связанной с аккредитацией университета. Тут роль временно исполняющего обязанности ректора особо не просматривается. Основная нагрузка легла на первого проректора по учебной работе и на службы, подчиненные ему. Активно обсуждается участие коллектива университета в национальных проектах "Наука" и "Образование". В этом плане пока мало конкретики, но уже прорабатываются наши возможности. Национальные проекты – это в настоящее время та магистральная линия, которую выстраивает государство на перспективу и тут, как говорится, нужно быть в обойме. Важно найти свою нишу, понимать имеющийся потенциал.

Вед.: Дата выборов ректора еще не назначена. Когда это может произойти? Когда могут состояться сами выборы?

А.Т.: Объявление выборов – это прерогатива Министерства науки и высшего образования РФ, выполняющего функции и полномочия учредителя. Учредителем является наше государство. Наш университет государственный. Как уже понятно, в первом квартале этого года выборы ректора не состоятся. Есть вероятность их проведения во втором квартале, реальнее всегда в мае или июне. Хотя возможен вариант переноса выборов на осень. Дело в том, что полномочия временно исполняющего обязанности ректора действуют до середины сентября.

Вед.: Какой вы видите расстановку сил на выборах ректора АлтГУ?

А.Т.: Сейчас пока сложно прогнозировать какую-либо раскладку. Вариантов много. Замечательно, если у коллектива университета действительно будет выбор, а не разыгранный спектакль с заведомо известным победителем. Вообще на роль нового ректора могут претендовать несколько сотрудников, в том числе действующие и бывшие проректоры, а также некоторые деканы и заведующие кафедрами. Кстати, не исключен вариант замены врио на другого более сильного кандидата, а нынешний врио, например, пойдет статистом или вообще не будет участвовать в выборах. Есть еще несколько вариантов. Но дирижировать процессом выборов будет президент университета Сергей Валентинович Землюков. Он в любом случае будет ориентироваться на такого кандидата, который будет выполнять его указания. Вот здесь вариантов точно нет. Любая альтернативная кандидатура будет всякими способами не допущена к выборам или будет организовано такое административное противодействие, с которым трудно справиться в одиночку, и здесь нужна реальная поддержка большинства коллектива. Сейчас в университете всем полностью управляет Землюков, который не только стал президентом, но, по сути, сохранил все полномочия ректора. Он также занимает хорошо оплачиваемую должность руководителя программы развития опорного вуза, а еще продолжает числиться профессором на бывшем юридическом факультете, ныне институте. В общем, потенциальные претенденты есть, но кто сможем участвовать в выборах, покажет время.

Вед.: Портал "Амик" в одной из публикаций назвал вас одним из наиболее оптимальных кандидатов на пост ректора АлтГУ. Каким вы видите развитие вуза? На что, по-вашему мнению, нужно в первую очередь обратить внимание? Что бы вы изменили? Чего не хватает?

А.Т.: Такая точка зрения действительно прозвучала. Это, по-видимому, связано с опытом моей работы проректором по научному и инновационному развитию, с определенными значимыми достижениями, да и с тем, что я всю свою жизнь прожил в университете и с университетом, начиная с 1982 года, когда поступил на исторический факультет. Что касается вашего вопроса, то нужно понимать, что развитие вуза – это не отдельно взятый процесс. Развитие зависит от многих факторов. Программы могут быть долгосрочными и среднесрочными, а также ближайшими. И здесь важно понимать общую стратегию развития науки и высшего образования в стране, да и в мире. Поэтому в первую очередь нужно обратить внимание именно на это. Нужно реально понимать место нашего вуза в огромной системе. Идей у меня несколько и о них будет время поговорить отдельно. Главное, что я бы изменил в университете – это отношение к людям, к преподавателям, сотрудникам, студентам, персоналу. Ведь именно они – главная ценность в развитии не только вуза, но и всего государства. Нужно создать на первом этапе нормальные, и даже комфортные условия для работы. Элементарно отремонтировать и оборудовать аудитории. Это не такая сложная проблема. Нужно повысить базовые ставки преподавателям, модернизировать систему стимулирования, обеспечить подразделения ресурсами для выполнения показателей развития вуза и многое другое. Такие возможности есть. Кстати, что-то будет предприниматься нынешней администрацией вуза в ближайшее время для продвижения намеченного кандидата в ректоры. Думаю, что как только объявят выборы, повысят зарплату. Но, главное, чего не хватает администрации нашего университета, – это реального понимания того, что происходит в вузе. Руководителям нужно выйти из кабинетов и работать с людьми, а не с цифрами и словами, напечатанными на бумаге в виде директив.

Вед.: Какова, на ваш взгляд, роль АлтГУ в качестве опорного университета в Алтайском крае?

А.Т.: На мой взгляд, главная роль опорного университета заключается в объединении усилий всех высших учебных заведений Алтайского края для решения важных задач региона – это обеспечение высококвалифицированными кадрами для развития экономики, социальной сферы, науки и других дел. У каждого университета в крае есть свои преимущества. Нужно объединять имеющиеся потенциалы, формируя и реализуя межвузовские проекты. К сожалению, при бывшем ректоре АлтГУ такие процессы мало реализовывались. Шел другой процесс. Пока опорный университет – это привлекательная вывеска. Думаю, что как раз консолидированное участие в названных национальных проектах может дать необходимый результат – получение финансирования на реализацию программы развития края. В этом процессе и должна проявиться "опорность" АлтГУ.

Вед.: Вуз готовится к очередной аккредитации. Напомните, пожалуйста, когда она начнется? И есть ли опасность, что вуз может не пройти аккредитацию?

А.Т.: Уже вышел приказ, что с 11 марта к нам приезжает комиссия, а сама процедура продлится до 20-х чисел апреля. Никакой опасности нет. Коллектив университета системно и самостоятельно готовился к данной процедуре. Конечно, исключить отдельные моменты невозможно. Человеческий фактор он присутствует. Но в целом университет находится в оптимальном состоянии и имеет хорошие показатели.

Вед.: Насколько заранее университет готовится к аккредитации и насколько объемна эта работа?

А.Т.: К аккредитации университет стал готовиться уже после прохождения аналогичной процедуры в 2013 г. Образовательный процесс ведь не стоит на месте. Постоянно происходят изменения, усиливаются требования. Федеральные государственные образовательные стандарты совершенствуются. Это происходит постоянно и ежегодно. Поэтому коллектив все время был включен в работу, которая системно контролируется нашими службами. Регулярно проходят заседания учебно-методического совета, осуществляются проверки, мониторинги, устраиваются и самопроверки. Часть документации действительно готовилась непосредственно к самой процедуре. Это касается разного рода справок, например, кадровая справка или справка о материально-техническом обеспечении. Готовились подробные описи представляемых материалов, с которыми будут работать эксперты. Эта несложная, но кропотливая работа. Многие сведения, в принципе, размещены на сайте нашего университета, и эксперты могут заранее посмотреть их. Главная их миссия заключается в проверке качества соответствующей образовательной деятельности.

Вед.: В конце января Сергей Бочаров представил отчет ректора о своей работе, хотя у руля вуза он встал только осенью минувшего года. Прокомментируйте, пожалуйста, отчет?

А.Т.: Мне уже приходилось давать оценку отчету, который озвучивал временно исполняющий обязанности ректора. Это было сделано и на самом открытом заседании ученого совета, где была высказана лишь небольшая часть претензий. Главная из них заключалась в том, что большинство присутствовавших в зале вообще не видело и не читало доклада. Обычно текст отчета ректора заранее доводится до всех членов Ученого совета и всего коллектива. Раньше его даже печатали отдельной брошюрой или в университетской газете "За науку". В этот раз произошло просто невероятное. Файл с отчетом появился на сайте примерно за 2 часа до заседания. Потом он исчез. Накануне членам Ученого совета прислали одну презентацию доклада, а на самом заседании демонстрировалась другая презентация, которую комментировал временно исполняющий обязанности ректора, не всегда внятно, и быстро пролистывая. Вот в такой ситуации проходило обсуждение и давалась оценка (правда, не понятно кому, так как по времени (да и содержательно) больше работал Землюков, а врио просто ничего не успел сделать, но его деятельность оценивали заранее намеченные докладчики). Как раз об этом прозвучало в моем выступлении, которое сознательно было поставлено в заключительной части, когда СМИ, гости и многие сотрудники уже покинули зал. Еще один момент, на который удалось обратить внимание, – это то, что в докладе вообще не прозвучало ни одной фамилии, про вклад конкретных сотрудников университета ничего не было сказано. В общем, доклад был невнятный и безликий. Он мне не понравился ни по форме, ни по содержанию. Хотя в СМИ была дана псевдопозитивная информация.

Вед.: Какими научными открытиями, проектами вуза вы гордитесь? Насколько вуз шагнул вперед в научном плане за последний год?

А.Т.: На самом деле университет в прошлом году далеко не шагнул, а, на мой взгляд, даже немного притормозил свое научное развитие. Этому есть объективные объяснения. Например, целый ряд крупных проектов закончились. Так, полностью была завершена работа по мегагранту, который финансировался правительством России и реализовывался под руководством академика РАН Деревянко Анатолия Пантелеевича. По итогам реализации этого проекта вышло несколько публикаций в высоко рейтинговых зарубежных журналах (Nature, Science). Причем, хочу отметить, что два заключительных года этот проект уже не финансировался из бюджета государства, а выполнялся силами коллектива лаборатории за счет других привлеченных средств. Совсем недавно журнал Science назвал научным прорывом 2018 года зафиксированную гибридную форму за счет смешения денисовского человека и неандертальца. В этом результате есть вклад коллектива лаборатории АлтГУ, которой руководит А.П. Деревянко, продолжая разработку темы "Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на территории Северной Азии".

Совершенно новое направление, которое сейчас разрабатывается археологами АлтГУ совместно с отечественными и зарубежными учеными – это генетика домашних животных, начиная с глубокой древности до современности. Уже получены важные результаты по овцам. Эта информация уже была отражена в СМИ, особенно всех удивило то, что на Алтае в конце третьего тысячелетия до нашей эры разводили овец, которые были крупнее и продуктивнее современных. Это действительно так. Такая работа будет продолжена. Сейчас обобщаем данные по генетике лошадей. Коротко про многое не скажешь. В каждой области знаний у университетских ученых есть свои достижения.

Вед.: Знаю, что в текущем учебном году в вузе появилась новая специальность – "Антропология и этнология". Расскажите, пожалуйста, почему ее открытие является важным для университета?

А.Т.: Да, действительно открылась, но не новая специальность, а новое направление подготовки. Об этом можно подробно прочитать на сайте нашей кафедры, кафедры археологии, этнографии и музеологии. Там есть видеоролик, презентация, буклет и даже небольшой видеофильм, раскрывающий содержание двух обозначенных научных дисциплин. В этом году под это направление выделены бюджетные места, и мы готовы принять целеустремленных молодых людей на первый курс и подготовить таких специалистов, которых нет ни в Алтайском крае, ни в соседних регионах. Антропология и этнология – это область изучения людей, народов и всего человечества, от его происхождения до современности. Полученные знания и компетенции позволят работать в разных административных структурах, в науке, в музеях, в бизнесе и т.д. Программа насыщена удивительными дисциплинами, которые будут преподавать, в том числе приглашенные ученые из академических учреждений Новосибирска и Москвы. Перспективы трудоустройства и у выпускников хорошие, приглашаем.

Вед.: Довольны ли вы качеством подготовки школьников, которые поступают к вам учиться? Изменился ли за последние годы портрет абитуриента? Что, на ваш взгляд, нужно изменить, как усилить работу вуза с будущими абитуриентами?

А.Т.: Конечно, абитуриенты поступают разные. Нужно понимать, что они другие, чем раньше. Могу отметить только один важный момент. В современной отечественной системе высшего образования заложено то, что студент многое должен познавать сам. Очень много часов отводится на самостоятельную работу. Но такой подход не работает. Не готовы и не могут наши студенты много и самостоятельно, а главное, осознанно овладевать знаниями и компетенциями. Отсюда и проблемы. На занятия не ходят, играют в игры на телефонах, не могут самоорганизоваться. Роль преподавателей снижена в этом процессе. Нужен объективный анализ, чтобы менять систему.

Что касается работы с будущими студентами. Такие формы существуют, и давно. Это непрерывное образование, чуть ли не с детского садика. Вуз может готовить для себя продвинутых абитуриентов в лицее, гимназии или в специальном центре при университете. Как это реализовано, например, в Томском университете. Там сделали очень символично. Построили лицей прямо напротив главного исторического здания университета, чтобы школьники видели, куда им стремиться.