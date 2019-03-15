Фото: avito.ru

Двухуровневую квартиру площадью 121 квадратный метр продают в центре Барнаула за 8,3 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Квартира в самом сердце города с настоящим дровяным камином. Уютная, светлая и просторная. Все в ней продумано, используется каждый метр. В квартире сделан хороший ремонт. Два санузла. Шикарная лестница на второй этаж эргономична. Отдельный гардероб. По документам три комнаты жилые, но помимо этого есть огромный, светлый и теплый балкон, который используется как еще одна спальня. Узаконен как еще одна комната", – отмечает автор объявления.

В подъезде работает консьерж. Имеется теплая парковка, кооперативный погреб.

Дом, где расположено жилье, находится на улице Пролетарской.