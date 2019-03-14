Депутат Госдумы от Алтайского края, член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что его слова о больных сахарным диабетом, которым нужно похудеть, неправильно интерпретировали СМИ и коллеги по парламенту, передает ТАСС.

Ранее депутата раскритиковали за его реплику в Госдуме, где он в ходе заседания пояснил, что похудение эффективнее при лечении диабета, чем лекарства. Депутат Федот Тумусов, комментируя высказывание коллеги в своем Facebook, упрекнул Герасименко в том, что он якобы считает, что диабетикам нужно похудеть, чтобы они не выпрашивали инсулин.

"Я просто предупредил депутатов, что нужно заниматься профилактикой, чтобы не допускать возникновения и развития сахарного диабета. Я знаю людей, которые сбросили по 20-30 кг и практически прекратили прием инсулина. Речь шла именно о профилактике, а не о том, что человек вылечится, похудев. Просто меня не так поняли", — пояснил Герасименко.

Он отметил, что за последние 25 лет в России в два раза увеличилось число больных сахарным диабетом. В первую очередь, по его словам, это связано с неправильным питанием и избыточным весом.

Диабет является хроническим заболеваем и вылечить его невозможно, но снижение веса действительно позволяет пациентам улучшить состояние здоровья и сократить прием препаратов, сообщила эндокринолог Алтайской краевой клинической больницы Инна Вейцман. Она отметила, что в регионе, как и в целом по стране, преобладает второй тип сахарного диабета, развитие которого связано с ожирением. Край занимает лидирующие позиции в Сибири по числу диабетиков. Это связано с тем, что значительная часть населения страдает лишним весом, в то же время в крае высокая выявляемость диабета.