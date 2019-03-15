Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

IX Межрегиональная молодежная художественная выставка "Аз.Арт. Сибирь – 2019" стартовала в Барнауле 14 марта. В ней принимают участие живописцы, графики, скульпторы и дизайнеры в возрасте от 18 до 35 лет со всех регионов Сибири.

Конкурсные экспозиции разместятся в Выставочном зале музея "Город" (пр. Ленина, 111) и в "исторических" залах музея на ул. Л. Толстого. Внеконкурсные экспозиции разместят в Государственном художественном музее Алтайского края, в "Республике ИЗО", арт-галерее Щетининых, "Туриной горе", "Бандероли", в Universum, в павильоне современного искусства "Открытое небо", в творческом центре Сергея Погодаева и на других площадках. Продлится выставка до 15 апреля. Полную программу можно посмотреть на сайте музея "Город".

Стоит отметить, что проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.